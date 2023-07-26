Гладков: ВСУ выпустили за сутки 99 снарядов по территории Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Отмечается, что интенсивность обстрелов возросла. Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда, а село Щетиновка обстреляли из артиллерии и гранатомета.

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До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил СВУ недалеко от села Цаповка в Белгородской области. Как пишет Telegram-канал Shot, инцидент произошёл утром 24 июля. По данным канала, ещё один дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал возле Графовки, а через 40 минут на окраине села Красный Хутор третий украинский беспилотник сбросил два боеприпаса, предположительно, ВОГ-17.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заяавил, что система противовоздушной обороны сработала по воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Гладкова
ТЕГИ:Белгородская областьУкраина

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