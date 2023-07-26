Гладков: ВСУ выпустили за сутки 99 снарядов по территории Белгородской области

До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил СВУ недалеко от села Цаповка в Белгородской области. Как пишет Telegram-канал Shot, инцидент произошёл утром 24 июля. По данным канала, ещё один дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал возле Графовки, а через 40 минут на окраине села Красный Хутор третий украинский беспилотник сбросил два боеприпаса, предположительно, ВОГ-17.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заяавил, что система противовоздушной обороны сработала по воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, передает «Радиоточка НСН».

