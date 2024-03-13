Гладков: Силы ВСУ отсутствуют в Белгородской области

По его словам, со стороны Киева исходит большой объем лживой информации. «В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет», — отметил губернатор.

Ранее одна из жительниц региона заявила, что Вооруженные силы Украины в течение дня без перерывов обстреливают Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

