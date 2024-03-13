Гладков: Силы ВСУ отсутствуют в Белгородской области
13 марта 202400:19
Вооруженные силы Украины не присутствуют на территории Белгородской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, со стороны Киева исходит большой объем лживой информации. «В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет», — отметил губернатор.
Ранее одна из жительниц региона заявила, что Вооруженные силы Украины в течение дня без перерывов обстреливают Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru