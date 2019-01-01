Герой Украины озвучила требование к Зеленскому

Депутат Верховной Рады, Герой Украины Надежда Савченко заявила, что избранный президент Владимир Зеленский должен оградить страну от иностранного влияния.

Она отметила, что «нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников», передает RT.

«Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — уточнила депутат.

Как напоминает НСН, в марте прошлого года Верховная рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, затем арест неоднократно продлевался. По версии Генпрокуратуры , Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В полночь 16 апреля 2019 года Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых в терроризме внефракционного нардепа, Героя Украины Надежду Савченко и экс-главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.

