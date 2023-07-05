Германия призвала прекратить военные действия у Запорожской АЭС

Германия призвала обе стороны конфликта на Украине остановить любые военные действия у Запорожской АЭС, сообщил журналистам представитель кабмина страны Штеффен Хебештрайт.

Он также заявил, что все сообщения о ситуации вокруг АЭС Берлин принял, но пока не может их подтвердить.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика. Песков отметил, что последствия подобных провокаций могут быть катастрофическими, но российской стороной принимаются все меры.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля намерена атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Он отметил, что Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Также Украина намерена использовать беспилотники-камикадзе, сказал представитель «Росэнергоатома», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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