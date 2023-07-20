Генсек ООН осудил удары России по военным объектам в Одессе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал российские удары по военным объектам в Одессе, нанесенные в ответ на теракт на Крымском мосту.
Официальный представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН «решительно осуждает» удары России по объектам в Одессе, пишет РИА Новости.
Российская армия в ночь на четверть нанесла удары по районам производства катеров-дронов в Одессе и Ильичевске. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что у страны не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru