Официальный представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН «решительно осуждает» удары России по объектам в Одессе, пишет РИА Новости.

Российская армия в ночь на четверть нанесла удары по районам производства катеров-дронов в Одессе и Ильичевске. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что у страны не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты, передает «Радиоточка НСН».

