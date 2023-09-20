Генсек ООН бездоказательно обвинил РФ во внесудебных казнях на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности организации обвинил Россию во внесудебных расправах на Украине, пишет РИА Новости.

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По его словам, доказательства «шокирующих и широко распространенных нарушений» прав человека были задокументировано. Гутерриш уточнил, что речь идет о насильственном перемещении гражданских лиц, сексуальном насилии и внесудебных казнях.

Конкретных доказательств преступлений российской стороны генеральный секретарь организации не предоставил.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека ранее заявили, что не смогли установить обстоятельства предполагаемой казни российского военнослужащего на опорном пункте ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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