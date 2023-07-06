Генсек НАТО признал наличие серьезных проблем у ВСУ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинское контрнаступление сталкивается с серьезными проблемами, его слова передает издание Politico.
По его словам, украинские силы натолкнулись на укрепленные оборону ВС РФ, что повлияло на темпы продвижения. Также на атаки влияет труднопроходимая местность, подчеркну генсек.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, что в разговорах с американскими властями и европейскими лидерами выступал за более раннее контрнаступление. По словам президента, он пытался получить для контрнаступления вооружения. При этом Зеленский выразил благодарность Западу за поддержку Киева.
При этом до этого он говорил, что контрнаступление ВСУ идет не такими темпами, как планировалось, передает «Радиоточка НСН».
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