Генсек НАТО признал наличие серьезных проблем у ВСУ

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, что в разговорах с американскими властями и европейскими лидерами выступал за более раннее контрнаступление. По словам президента, он пытался получить для контрнаступления вооружения. При этом Зеленский выразил благодарность Западу за поддержку Киева.

При этом до этого он говорил, что контрнаступление ВСУ идет не такими темпами, как планировалось, передает «Радиоточка НСН».

