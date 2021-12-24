Генпрокуратура Украины предъявила обвинила главе Минтранса РФ Савельеву

Офис генерального прокурора Украины объявил о предъявлении обвинения министру транспорта России Виталию Савельеву «в организации незаконной переправки лиц через государственную границу». Аналогичное обвинение предъявлено неназванному заместителю Савельева.

Как уточнили в украинском ведомстве, обвинения относятся к периоду, когда Виталий Савельев занимал пост генерального директора «Аэрофлота». Речь идёт об организации авиарейсов в Крым после 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией по итогам референдума.

Киев считает Крым оккупированной территорией. По версии Офиса генерального прокурора Украины, российский авиаперевозчик выполнял незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт «Симферополь» и в обратном направлении.

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Фото: aeroflot.ru
ТЕГИ:АэрофлотУкраинаГенпрокуратура
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