Генпрокуратура Украины предъявила обвинила главе Минтранса РФ Савельеву
Офис генерального прокурора Украины объявил о предъявлении обвинения министру транспорта России Виталию Савельеву «в организации незаконной переправки лиц через государственную границу». Аналогичное обвинение предъявлено неназванному заместителю Савельева.
Как уточнили в украинском ведомстве, обвинения относятся к периоду, когда Виталий Савельев занимал пост генерального директора «Аэрофлота». Речь идёт об организации авиарейсов в Крым после 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией по итогам референдума.
Киев считает Крым оккупированной территорией. По версии Офиса генерального прокурора Украины, российский авиаперевозчик выполнял незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт «Симферополь» и в обратном направлении.
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