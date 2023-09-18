Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество

Он отметил, что на севере российские силы имели преимущество над украинской армией в 20-25 раз. По словам Соколова, полное преимущество было и в личном составе, и в технике.

Генерал ВСУ также рассказал, что не знает, как быстро была выбита система противовоздушной обороны страны, однако уточнил, что в первый день она вообще никак себя не проявила.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что президент РФ Владимир Путин не отступит в конфликте с Украиной. По его словам, российский лидер будет добиваться выполнения требований РФ, передает «Радиоточка НСН».

