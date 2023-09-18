Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество
Российская группировка, которая наступала с севера, в первые дни спецоперации имела полное преимущество над возможностями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генерал ВСУ Андрей Соколов в интервью украинским СМИ.
Он отметил, что на севере российские силы имели преимущество над украинской армией в 20-25 раз. По словам Соколова, полное преимущество было и в личном составе, и в технике.
Генерал ВСУ также рассказал, что не знает, как быстро была выбита система противовоздушной обороны страны, однако уточнил, что в первый день она вообще никак себя не проявила.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что президент РФ Владимир Путин не отступит в конфликте с Украиной. По его словам, российский лидер будет добиваться выполнения требований РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о готовности проекта бюджета
- Самолет ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море
- Тело женщины нашли в сквере на западе Москвы
- Франция потратит 40 млн евро на вывоз украинского зерна в Нигерию и Судан
- В Госдуме предложили новый порядок назначения директоров школ
- Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
- Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
- Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество
- Грузинский Конституционный суд начал рассмотрение импичмента главе государства
- Чехия запретила россиянам прилетать в республику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru