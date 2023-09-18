Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество

Российская группировка, которая наступала с севера, в первые дни спецоперации имела полное преимущество над возможностями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генерал ВСУ Андрей Соколов в интервью украинским СМИ.

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Он отметил, что на севере российские силы имели преимущество над украинской армией в 20-25 раз. По словам Соколова, полное преимущество было и в личном составе, и в технике.

Генерал ВСУ также рассказал, что не знает, как быстро была выбита система противовоздушной обороны страны, однако уточнил, что в первый день она вообще никак себя не проявила.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что президент РФ Владимир Путин не отступит в конфликте с Украиной. По его словам, российский лидер будет добиваться выполнения требований РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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