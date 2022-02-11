Генерал ВСУ пожаловался на «бумажную» армию Украины
Поколение «бумажной армии» возникло в Вооруженных силах Украины (ВСУ) из-за отсутствия практической подготовки и кризиса с финансированием. Об этом заявил генерал, экс-первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос в интервью «Новому времени».
«Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», — рассказал Кривонос.
Генерал добавил, что выросло поколение военнослужащих, выросших «на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге», а оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму. Как отметил Кривонос, подразделения стали оценивать по порядку в спальных помещениях, количеству папок и других документов, пишет «Свободная пресса». Кроме того, генерал считает, что вследствие этого «руководители стали вырождаться как воины» и превратились в «штабных крыс».
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