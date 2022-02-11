Генерал ВСУ пожаловался на «бумажную» армию Украины

«Когда в середине 1990-х финансирование вооруженных сил в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», — рассказал Кривонос.

Генерал добавил, что выросло поколение военнослужащих, выросших «на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге», а оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму. Как отметил Кривонос, подразделения стали оценивать по порядку в спальных помещениях, количеству папок и других документов, пишет «Свободная пресса». Кроме того, генерал считает, что вследствие этого «руководители стали вырождаться как воины» и превратились в «штабных крыс».

