Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский недооценил мощь российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский недооценил мощь армии России. Об этом в интервью телеканалу «Фабрика новостей» заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

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Военный напомнил, что Зеленский в прошлом году говорил о «сломе российской армии». Недооценку Вооруженных сил РФ Кривонос назвал главной ошибкой украинского президента.

Также генерал прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России. Утверждение не соответствует действительности, считает военный.

Минобороны РФ 16 мая сообщило об уничтожении переданного Украине комплекса ПВО Patriot, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Российская АрмияВладимир ЗеленскийВСУУкраина

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