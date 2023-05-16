Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский недооценил мощь российской армии
Президент Украины Владимир Зеленский недооценил мощь армии России. Об этом в интервью телеканалу «Фабрика новостей» заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Военный напомнил, что Зеленский в прошлом году говорил о «сломе российской армии». Недооценку Вооруженных сил РФ Кривонос назвал главной ошибкой украинского президента.
Также генерал прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России. Утверждение не соответствует действительности, считает военный.
Минобороны РФ 16 мая сообщило об уничтожении переданного Украине комплекса ПВО Patriot, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ООН выступила против терактов после слов Буданова об убийствах россиян
- CNN сообщил о повреждении системы Patriot при ракетном ударе по Украине
- Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский недооценил мощь российской армии
- ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях
- В США арестовали подозреваемых в обходе санкций россиян
- Bloomberg: в районе взрыва «Северных потоков» зафиксированы неизвестные толчки
- Власти США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
- Зюганов призвал не разжигать скандал вокруг генерала-коммуниста Соболева
- Бойцы ЧВК «Вагнер» посетили караоке-клуб, запретивший исполнять российский гимн
- СМИ: Noize MС накажут за отсутствие маркировки «иностранного агента»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru