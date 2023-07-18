Генерал Сырский назвал единство военного руководства преимуществом Украины
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что добиться быстрых результатов в контрнаступлении добиться практически невозможно. В интервью «Би-би-си» военный заявил, что на востоке и на юге территория наводнена минами и оборонительными заграждениями, а у российских войск много опорных пунктов.
Однако Сырский убежден, что у Украины есть одно явное преимущество перед Россией — «единство военного руководства и доверие солдат друг к другу».
Председатель спецкомитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд в эфире телеканала Sky News ранее заявил, что очередной теракт на Крымском мосту станет новой ступенью украинского контрнаступлени». Он считает, что это приведёт к эскалации российско-украинского конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru