Генерал Сырский назвал единство военного руководства преимуществом Украины

Однако Сырский убежден, что у Украины есть одно явное преимущество перед Россией — «единство военного руководства и доверие солдат друг к другу».

Председатель спецкомитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд в эфире телеканала Sky News ранее заявил, что очередной теракт на Крымском мосту станет новой ступенью украинского контрнаступлени». Он считает, что это приведёт к эскалации российско-украинского конфликта.



