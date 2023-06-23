Ганчев: Много наемников поступило для усиления ВСУ на купянском направлении

По его словам, замечено много иностранных наемников на купянском направлении.

Ганчев отметил, что в рядах украинских бойцов слышны разговоры на французском и польском языках.

Ранее бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон должен вывести своих наемников с Украины, чтобы не подстраиваться под внешнеполитический курс Соединенных Штатов, передает «Радиоточка НСН».

