Гагин: Решительность Москвы не позволила Киеву воспользоваться попыткой мятежа

Своевременность принятия решений в ситуации с попыткой мятежа 24 июня не позволила Киеву воспользоваться этим «окном» для введения смуты, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в этой ситуации народ сплотился, а противники не смог принять попытки интервенций, что было бы «самым страшным».

Рогов: ВСУ не успели воспользоваться мятежом для атаки на Запорожском направлении

ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа, но не успели, заявил ранее член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов «Радиоточке НСН».

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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