FT: Главной проблемой при обучении военных ВСУ стала нехватка переводчиков

Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории. В свою очередь, председатель Консервативной партии Дании Серен Папе Поульсен указал, что самолеты важно использовать для «самозащиты» Киева и не применять их «для нападения на Россию».

