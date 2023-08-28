FT: Главной проблемой при обучении военных ВСУ стала нехватка переводчиков
Западные инструкторы жалуются на нехватку переводчиков, которые необходимы для обучения украинских военных, пишет газета Financial Times.
По словам источников, это стало главной проблемой для немецких, датских и голландских офицеров. Уточняется, что Киев и Запад предоставляют переводчиков, но зачастую им не хватает специфического словарного запаса.
Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории. В свою очередь, председатель Консервативной партии Дании Серен Папе Поульсен указал, что самолеты важно использовать для «самозащиты» Киева и не применять их «для нападения на Россию».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге загорелся туристический автобус
- Массовая задержка рейсов произошла в московских аэропортах
- В Петербурге задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera
- СМИ: Глава Евросовета призвал готовиться к расширению ЕС к 2030 году
- СМИ: Граждане Китая начали вывозить соль из Приморья после сброса воды с АЭС
- Власти Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
- В ЕС допустили присутствие своих военных на Украине после окончания спецоперации
- FT: Главной проблемой при обучении военных ВСУ стала нехватка переводчиков
- Российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром с помощью FPV-дрона
- РИА Новости: Российские снайперы помогли уничтожить группу ВСУ за ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru