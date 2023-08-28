FT: Главной проблемой при обучении военных ВСУ стала нехватка переводчиков

Западные инструкторы жалуются на нехватку переводчиков, которые необходимы для обучения украинских военных, пишет газета Financial Times.

По словам источников, это стало главной проблемой для немецких, датских и голландских офицеров. Уточняется, что Киев и Запад предоставляют переводчиков, но зачастую им не хватает специфического словарного запаса.

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Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории. В свою очередь, председатель Консервативной партии Дании Серен Папе Поульсен указал, что самолеты важно использовать для «самозащиты» Киева и не применять их «для нападения на Россию».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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