ФСБ задержала в Ростовской области украинку за сбор данных о ВС России и ПВО

19 августа сотрудники ФСБ задержали в ЛНР женщину, которая на протяжении года передавала ВСУ сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ. По данным ведомства, гражданка Украины, проживающая на территории ЛНР, с августа прошлого года искала информацию о перемещения российских военных и сотрудников Народной милиции ЛНР, чтобы потом передать эти данные украинской стороне.

На прошлой неделе ФСБ также арестовала жителя Самарской области за причастность к государственной измене. Установлено, что мужчина отправлял на Украину данные о военных эшелонах, передает «Радиоточка НСН».



