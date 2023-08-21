ФСБ задержала в Ростовской области украинку за сбор данных о ВС России и ПВО
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области украинку, собиравшую информацию о российской армии, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
У задержанной были изъяты средства связи, которые она использовала для контактов с представителем украинских спецслужб. Она готова была сообщать о местонахождении российской техники и личного состава. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже, ей грозит до 20 лет тюрьмы.
19 августа сотрудники ФСБ задержали в ЛНР женщину, которая на протяжении года передавала ВСУ сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ. По данным ведомства, гражданка Украины, проживающая на территории ЛНР, с августа прошлого года искала информацию о перемещения российских военных и сотрудников Народной милиции ЛНР, чтобы потом передать эти данные украинской стороне.
На прошлой неделе ФСБ также арестовала жителя Самарской области за причастность к государственной измене. Установлено, что мужчина отправлял на Украину данные о военных эшелонах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru