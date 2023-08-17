ФСБ: в Херсонской области пресекли шпионскую деятельность украинца

Военные чекисты пресекли шпионскую деятельность украинца, сообщает РИА Новости.

Против жителя ДНР возбудили дело за шпионаж в пользу Украины

Это произошло в Херсонской области. Дальневосточные контрразведчики выявили 54-летнего командира отряда территориальной обороны, которого заподозрили в шпионской деятельности. Он получил от сотрудника Службы безопасности Украины задание по сбору информации военного характера.

Украинца задержали и завели на него уголовное дело о шпионаже.

Ранее против жителя ДНР возбудили дело за шпионаж в пользу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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