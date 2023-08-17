ФСБ: в Херсонской области пресекли шпионскую деятельность украинца
17 августа 202306:02
Военные чекисты пресекли шпионскую деятельность украинца, сообщает РИА Новости.
Это произошло в Херсонской области. Дальневосточные контрразведчики выявили 54-летнего командира отряда территориальной обороны, которого заподозрили в шпионской деятельности. Он получил от сотрудника Службы безопасности Украины задание по сбору информации военного характера.
Украинца задержали и завели на него уголовное дело о шпионаже.
Ранее против жителя ДНР возбудили дело за шпионаж в пользу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru