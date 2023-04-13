Foreign Affairs: США навяжут Зеленскому переговоры с Россией

Они полагают, что США и Европа устали от конфликта. Запад убедит Киев сесть за стол переговоров, предположили аналитики.

По их мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется умерить амбиции. Даже с западным вооружением ВСУ не смогут одолеть российскую армию, подчеркнули Хаасс и Купчан.

Обозреватели напомнили, что Украина лишилась сотни тысяч солдат, значительной части экономики и населения.

Мирных переговоров России и Украины в 2023 году не будет, пишет газета The Washington Post. Издание ссылается на опубликованные в интернете секретные данные США, передает «Радиоточка НСН».

