Foreign Affairs: США навяжут Зеленскому переговоры с Россией
К концу 2023 года года Запад вынудит Украину пойти на переговоры с Россией. Такое мнение в статье для издания Foreign Affairs выразили американские эксперты по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан.
Они полагают, что США и Европа устали от конфликта. Запад убедит Киев сесть за стол переговоров, предположили аналитики.
По их мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется умерить амбиции. Даже с западным вооружением ВСУ не смогут одолеть российскую армию, подчеркнули Хаасс и Купчан.
Обозреватели напомнили, что Украина лишилась сотни тысяч солдат, значительной части экономики и населения.
Мирных переговоров России и Украины в 2023 году не будет, пишет газета The Washington Post. Издание ссылается на опубликованные в интернете секретные данные США, передает «Радиоточка НСН».
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