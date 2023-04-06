Евросоюз призвал Китай не поставлять оружие России
6 апреля 202316:23
Евросоюз надеется, что Китай не будет поставлять России оружие, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Если Китай будет прямо или косвенно поддерживать Россию, то это нанесет большой вред двусторонним отношениям, отметила она. Фон дер Ляйер попросила китайские власти способствовать миру на Украине, который был бы опирался на суверенитет европейской страны.
После встречи с председателем КНР Си Цзиньпином глава Еврокомиссии заявила о его готовности провести диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru