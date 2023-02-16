Европарламент планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители
Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии во Франции 16 января планируют принять резолюцию к первой годовщине конфликта вокруг Украины, в которой вновь призовут к созданию «спецтрибунала по Украине», дальнейшему усилению антироссийских санкций и наращиванию поставок оружия Киеву, в том числе — истребителей, вертолетов и ракет, сообщает Европарламент.
Парламентарии также призвали «активнее проводить лечение и восстановление раненых украинских военных». Резолюции по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
Ранее в Швеции заявили, что не против поставить Киеву многоцелевые истребители. Однако необходимо завершить процесс присоединения к НАТО.
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