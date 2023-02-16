Европарламент планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии во Франции 16 января планируют принять резолюцию к первой годовщине конфликта вокруг Украины, в которой вновь призовут к созданию «спецтрибунала по Украине», дальнейшему усилению антироссийских санкций и наращиванию поставок оружия Киеву, в том числе — истребителей, вертолетов и ракет, сообщает Европарламент.

В Италии заявили, что поддержат создание спецтрибунала по Украине

Парламентарии также призвали «активнее проводить лечение и восстановление раненых украинских военных». Резолюции по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

Ранее в Швеции заявили, что не против поставить Киеву многоцелевые истребители. Однако необходимо завершить процесс присоединения к НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвропарламент
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры