Европарламент планирует принять резолюцию с призывом поставить Киеву истребители

Парламентарии также призвали «активнее проводить лечение и восстановление раненых украинских военных». Резолюции по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

Ранее в Швеции заявили, что не против поставить Киеву многоцелевые истребители. Однако необходимо завершить процесс присоединения к НАТО.

