ЕС выдвинул Украине четыре условия для начала переговоров о членстве

До середины декабря Украине нужно выполнить четыре условия для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова. Слова дипломата приводит телеканал «Общественное».

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендовала Украине увеличить штат Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), внести изменения в закон о декларировании имущества, выполнить условия по национальным меньшинствам и принять закон о лоббировании, который будет соответствовать стандартам ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 ноября сообщил, что Брюссель официально передал Киеву отчет с рекомендацией о начале переговоров по вступлению в ЕС.

По данным газеты Financial Times, в случае вступления в Евросоюз Киев получит от Брюсселя 186 миллиардов евро за семь лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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