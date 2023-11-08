ЕС выдвинул Украине четыре условия для начала переговоров о членстве
До середины декабря Украине нужно выполнить четыре условия для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова. Слова дипломата приводит телеканал «Общественное».
Еврокомиссия рекомендовала Украине увеличить штат Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), внести изменения в закон о декларировании имущества, выполнить условия по национальным меньшинствам и принять закон о лоббировании, который будет соответствовать стандартам ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 ноября сообщил, что Брюссель официально передал Киеву отчет с рекомендацией о начале переговоров по вступлению в ЕС.
По данным газеты Financial Times, в случае вступления в Евросоюз Киев получит от Брюсселя 186 миллиардов евро за семь лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru