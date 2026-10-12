ЕС выделит Украине €3 млрд на беспилотники и ракеты

Европейский союз выделит Киеву дополнительное финансирование для закупки беспилотных летательных аппаратов и ракетного вооружения, сообщила в соцсети Х глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Таковы итоги ее переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Еврокомиссии не уточнила ни конкретную сумму выделяемых средств, ни источники финансирования. По словам украинского лидера, Киеву выделят около 3 млрд евро военной помощи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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