ЕС поставил Киеву оружия на более чем 13 млрд евро
Европейский союз поставил на Украину вооружений на 13 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
По его словам, удалось подготовить 16 тысяч украинских военнослужащих. Отмечается, что всего Киев получит от ЕС 1 млн боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет. При этом количество подготовленных солдат возрастет до 30 тысяч.
Боррель также отреагировал на мирные предложения Китая и Бразилии. По его словам, их авторам необходимо «отправиться в Киев и посмотреть на ситуацию глазами Украины».
Ране Боррель заявил, что ЕС не готов согласовать новые санкции против России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru