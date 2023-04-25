ЕС поставил Киеву оружия на более чем 13 млрд евро

Европейский союз поставил на Украину вооружений на 13 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель: Украина получила от Евросоюза помощь на сумму более 60 млрд евро

По его словам, удалось подготовить 16 тысяч украинских военнослужащих. Отмечается, что всего Киев получит от ЕС 1 млн боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет. При этом количество подготовленных солдат возрастет до 30 тысяч.

Боррель также отреагировал на мирные предложения Китая и Бразилии. По его словам, их авторам необходимо «отправиться в Киев и посмотреть на ситуацию глазами Украины».

Ране Боррель заявил, что ЕС не готов согласовать новые санкции против России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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