Эрдоган: Поставка танков на Украину является рискованной

Отправка танков Киеву не способствует урегулированию конфликта, сообщил TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — отметил глава государства.

Анкара готова стать посредником для достижения мирного соглашения межу Москвой и Киевом. Об этом турецкий лидер ранее заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
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