Эрдоган: Поставка танков на Украину является рискованной
2 февраля 202302:22
Отправка танков Киеву не способствует урегулированию конфликта, сообщил TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — отметил глава государства.
Анкара готова стать посредником для достижения мирного соглашения межу Москвой и Киевом. Об этом турецкий лидер ранее заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru