Эксперт: Залужный мог покинуть Украину из-за неудач на фронте

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный мог уехать из страны на фоне неудач на фронте. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

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Аналитик предположил, что Залужный мог покинуть Украину из-за нежелания становиться «козлом отпущения». Главком ВСУ почувствовал, что на него свалят всю вину за провал контрнаступления, допустил Кнутов.

Также эксперт не исключил, что военачальник получил ранение и проходит лечение в зарубежной клинике.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Чехии Петр Павел считает, что в случае провала контрнаступления ВСУ конфликт перейдет в стадию заморозки до 2024 года.

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