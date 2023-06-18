Эксперт: Залужный мог покинуть Украину из-за неудач на фронте

Аналитик предположил, что Залужный мог покинуть Украину из-за нежелания становиться «козлом отпущения». Главком ВСУ почувствовал, что на него свалят всю вину за провал контрнаступления, допустил Кнутов.

Также эксперт не исключил, что военачальник получил ранение и проходит лечение в зарубежной клинике.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Чехии Петр Павел считает, что в случае провала контрнаступления ВСУ конфликт перейдет в стадию заморозки до 2024 года.

