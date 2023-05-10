Эксперт: ВСУ подготовили около 80 тысяч бойцов для контрнаступления

По его словам, комплект боевой техники, который анонсируется Киевом в качестве поставки, не предполагает достаточной возможности весь личный состав убрать под броню.

Формированию с такой численностью личного состава не хватит, чтобы прорвать глубокоэшелонированную оборону.

Ранее в Госдепе США заявили, что Киев получил все вооружения для успешного наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

