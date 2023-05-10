Эксперт: ВСУ подготовили около 80 тысяч бойцов для контрнаступления
Для контрнаступательной украинские военные подготовили восемь механизированных бригад численностью до 80 тысяч человек, сообщает URA.RU со ссылкой на эксперта по безопасности, полковник запаса Романа Насонова.
По его словам, комплект боевой техники, который анонсируется Киевом в качестве поставки, не предполагает достаточной возможности весь личный состав убрать под броню.
Формированию с такой численностью личного состава не хватит, чтобы прорвать глубокоэшелонированную оборону.
Ранее в Госдепе США заявили, что Киев получил все вооружения для успешного наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru