Марочко: На двух направлениях отмечается резкое увеличение действий ДРГ Украины

За прошедшую неделю на Краснолиманском и Сватовско-Кременском направлениях отмечается резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом на Сватовско-Кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ Украины. По словам Марочко, это связано с попытками контрнаступления ВСУ и попытками прорвать линию обороны российских военных.

Ранее, 25 июня, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу Fox заявил, что ожидания от контрнаступления украинской армии были преувеличенными. Он отметил, что текущие боевые действия не являются «главным наступлением». По его словам, Киев надеется занять территории, которые соединяют Крым с остальной частью России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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