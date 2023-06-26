Марочко: На двух направлениях отмечается резкое увеличение действий ДРГ Украины

Он отметил, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом на Сватовско-Кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ Украины. По словам Марочко, это связано с попытками контрнаступления ВСУ и попытками прорвать линию обороны российских военных.

Ранее, 25 июня, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу Fox заявил, что ожидания от контрнаступления украинской армии были преувеличенными. Он отметил, что текущие боевые действия не являются «главным наступлением». По его словам, Киев надеется занять территории, которые соединяют Крым с остальной частью России, сообщает «Радиоточка НСН».

