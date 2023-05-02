Экс-советник Пентагона заявил о ликвидации ВС РФ важных офицеров ВСУ

Вооружённые силы России нанесли целенаправленные удары по высокопоставленным офицерам украинской армии, а также по стратегическим военным объектам, в частности по складам боеприпасов. Об этом сообщил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

По его оценке, военные РФ открыли настоящую охоту на целые комплексы базирования вооружений и бронетехники вооруженных сил Украины. Так, по словам Макгрегора, одной из важных целей российской армии была железнодорожная станция в районе Краматорска, по которой был нанесен удар в ночь на 2 мая.

Согласно данным экс-советника шефа Пентагона, в данной точке украинская сторона сконцентрировала до 200 тонн различных боеприпасов, которые были ликвидированы в результате удара высокоточным оружием. Там же уничтожено, по разным оценкам, от 20 до 40 боевых машин.