Экс-советник Пентагона заявил о ликвидации ВС РФ важных офицеров ВСУ
Вооружённые силы России нанесли целенаправленные удары по высокопоставленным офицерам украинской армии, а также по стратегическим военным объектам, в частности по складам боеприпасов. Об этом сообщил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.
По его оценке, военные РФ открыли настоящую охоту на целые комплексы базирования вооружений и бронетехники вооруженных сил Украины. Так, по словам Макгрегора, одной из важных целей российской армии была железнодорожная станция в районе Краматорска, по которой был нанесен удар в ночь на 2 мая.
Согласно данным экс-советника шефа Пентагона, в данной точке украинская сторона сконцентрировала до 200 тонн различных боеприпасов, которые были ликвидированы в результате удара высокоточным оружием. Там же уничтожено, по разным оценкам, от 20 до 40 боевых машин.
Кроме того, под обстрелы попали места расположений штабов девяти украинских бригад ВСУ. Результатом этих ударов стала гибель тысячи военных, утверждает Макгрегор. Минобороны РФ также сообщило ранее об ударе в ночь на 1 мая по военному складу в Павлограде, были сосредоточены основные запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов 46 бригады ВСУ.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня днем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о возможной ликвидации командира территориальной обороны Украины Игоря Танцюры под Бахмутом (Артёмовском). Однако официальный представитель ВСУ опроверг эту информацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru