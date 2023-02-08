Экс-советник Пентагона: США не хотят признавать, что киевскому режиму пришел конец

В США не признают, что украинский режим потерпел крах, этот вопрос замалчивается, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, киевский режим настолько отчаялся, что вербует детей в ВСУ. Он отметил, что появляются фотографии украински солдат, которым навскидку 15-16 лет.