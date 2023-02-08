Экс-советник Пентагона: США не хотят признавать, что киевскому режиму пришел конец
В США не признают, что украинский режим потерпел крах, этот вопрос замалчивается, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, киевский режим настолько отчаялся, что вербует детей в ВСУ. Он отметил, что появляются фотографии украински солдат, которым навскидку 15-16 лет.
Бывший советник главы Пентагона добавил, что Вашингтон никогда не признает поражение в прокси-войне на Украине.
Ранее президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века» - для Америки и для всего мира.
При этом представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что Запад продолжает «накачивать оружием» Украину, усугубляя ситуацию. По его словам, Москва не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и киевских властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru