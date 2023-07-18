Экс-советник Кучмы заявил о провальном для Украины саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провалил саммит НАТО в Вильнюсе. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Эксперт отметил, что Североатлантический альянс не обозначил сроки по членству Украины в НАТО и не предоставил истребители. Президент не выполнил ни одного обещания, констатировал Соскин.

Экс-советник Кучмы полагает, что Зеленский не способен управлять страной. Он призвал украинцев дать оценку деятельности главы государства.

В статье для American Spectator бывший федеральный прокурор США Джордж Пэрри написал, что его испугал внешний вид Зеленского на саммите НАТО. По мнению эксперта, украинский лидер выглядит как человек, находящийся при смерти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийНАТОУкраина

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