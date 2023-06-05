Экс-советник Кучмы: ВСУ встретили четыре линии обороны ВС РФ

Перешедшие в наступление украинские подразделения столкнулись с мощной обороной российских сил. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В Минобороны Украины заявили о переходе ВСУ к наступлению «на некоторых направлениях»

Украинских военных встретили хорошо подготовленные подразделения российской армии, констатировал Соскин. Политик отметил, что ВС РФ создали четыре линии обороны.

«Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности там нет», - сказал он.

В Минобороны Украины 5 июня сообщили о переходе ВСУ в наступление на некоторых участках фронта. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба отметил, что у армии достаточно вооружений для активных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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