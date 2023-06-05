Экс-советник Кучмы: ВСУ встретили четыре линии обороны ВС РФ

Украинских военных встретили хорошо подготовленные подразделения российской армии, констатировал Соскин. Политик отметил, что ВС РФ создали четыре линии обороны.

«Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности там нет», - сказал он.

В Минобороны Украины 5 июня сообщили о переходе ВСУ в наступление на некоторых участках фронта. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба отметил, что у армии достаточно вооружений для активных действий, передает «Радиоточка НСН».

