Экс-советник Кучмы: Украинские военные хотят отставки Зеленского
Украинские военные хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский ушел в отставку. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский пошел на покой — в отставку пошел», — считает эксперт.
По словам Соскина, Зеленский и его окружение «бьются в истерике», отмечает телеканал «360». Ситуация в дальнейшем зависит от того, как себя начнут вести генералы.
Кроме того, экс-советник заявил, что обстановка на фронте ухудшилась для ВСУ с наступлением холодов. Так, осложнилась логистика, военные стали чаще болеть, увеличивается число раненых и убитых.
Между тем в Верховной раде заявили, что офис Зеленского решил начать судебные дела против украинских генералов, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство разработало меры для удержания цен на яйца
- К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 10 млн автомобилей
- Василий Березуцкий призвал футболистов уезжать из России ради профессионального роста
- В четырех российских регионах сбили четыре дрона ВСУ за ночь
- Экс-советник Кучмы: Украинские военные хотят отставки Зеленского
- «Перебдели»: Советник президента Толстой об отмене «Айты» и «Сказки»
- Глава совета Фонда кино рассказал о кинопремьерах в первом квартале 2024 года
- Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за границей
- Канал Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой
- Депутат Алехин предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru