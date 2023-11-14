Экс-советник Кучмы: Украинские военные хотят отставки Зеленского

«Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский пошел на покой — в отставку пошел», — считает эксперт.

По словам Соскина, Зеленский и его окружение «бьются в истерике», отмечает телеканал «360». Ситуация в дальнейшем зависит от того, как себя начнут вести генералы.

Кроме того, экс-советник заявил, что обстановка на фронте ухудшилась для ВСУ с наступлением холодов. Так, осложнилась логистика, военные стали чаще болеть, увеличивается число раненых и убитых.

Между тем в Верховной раде заявили, что офис Зеленского решил начать судебные дела против украинских генералов, пишет Ura.ru.

