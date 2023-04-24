Экс-советник Кучмы: Украина потеряет Славянск и Краматорск после падения Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над всей Донецкой областью после поражения группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Такое заявление сделал бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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Он отметил, что Славянск и Краматорск являются достаточно большими городами. По словам Соскина, Киев потеряет Донецкую область «со всеми вытекающими последствиями».

Ранее, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил Al Arabiya, что Украина не откажется от удержания Артемовска. По его словам, потеря этого населенного пункта может открыть войскам России и ЧВК «Вагнер» плацдарм для наступления, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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