Он отметил, что решить все проблемы помогли бы президентские выборы. По словам Соскина, Зеленскому нужно отменить военное положение, а параллельно вступить в переговоры о временном прекращении огня с Россией. В этом случае, указал Соскин, киевский режим отстранят от власти, но Украина тогда «начнет жить».

Ранее, 29 августа, Fatto Quotidiano сообщило, что достижение мира в ситуации вокруг Украины невозможно, пока глава государства Владимир Зеленский руководит страной, сообщает «Радиоточка НСН».

