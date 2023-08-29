Экс-советник Кучмы Соскин назвал выборы единственным спасением Украины
Режим президента Украины Владимира Зеленского несет ответственность за геноцид украинского народа, поэтому президентские выборы в 2024 году жизненно важны для государства. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
Он отметил, что решить все проблемы помогли бы президентские выборы. По словам Соскина, Зеленскому нужно отменить военное положение, а параллельно вступить в переговоры о временном прекращении огня с Россией. В этом случае, указал Соскин, киевский режим отстранят от власти, но Украина тогда «начнет жить».
Ранее, 29 августа, Fatto Quotidiano сообщило, что достижение мира в ситуации вокруг Украины невозможно, пока глава государства Владимир Зеленский руководит страной, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru