Экс-советник Кучмы сообщил об уничтожении элитных частей ВСУ
Украинская армия потеряла в боях наиболее опытные подразделения, которые готовились принять участие в контрнаступлении. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он предрек Украине «колоссальные события» в ближайшем будущем.
Соскин отметил, что Россия уничтожает элитные подразделения ВСУ. При этом РФ бережет свои силы и копит их для отражения наступления, сказал бывший советник.
Он обратил внимание на плохое состояние противовоздушной обороны Украины. Имеющиеся в распоряжении Киева комплексы ПВО не в состоянии перехватить даже беспилотники, констатировал Соскин.
По данным агентства Bloomberg, европейские союзники не ждут от контрнаступления ВСУ существенных результатов. Журналисты полагают, что украинская армия сможет продвинуться лишь на 30 километров, передает «Радиоточка НСН».
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