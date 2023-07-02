Экс-советник Кучмы призвал украинцев покинуть страну

Жителям Украины стоит покинуть страну в ближайшее время. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: Конфликт на Украине вернулся к фазе 2014-2015 годов

По мнению эксперта, в предстоящие месяцы Украину не ждет «ничего хорошего».

«Сейчас лето впереди - адаптируйтесь. Лето пробежит быстро, осень страшная будет», - заявил он.

Соскин полагает, что украинская армия провалит контрнаступление. Экс-советник призвал президента Владимира Зеленского договориться с Россией о прекращении огня, заключить перемирие и начать подготовку к новым выборам главы государства.

Как сообщило агентство Bloomberg, население Германии в 2022 году рекордно выросло за счет украинских беженцев. По информации журналистов, в ФРГ прибыли 915 тысяч граждан страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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