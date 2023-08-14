Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому скорую потерю поста президента
Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники из партии «Слуга народа» в скором времени могут потерять власть. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт считает, что Зеленский лишится поста из-за импичмента президенту США Джо Байдену. Для украинского лидера приходит «тяжелая осень», констатировал Соскин.
«Падение Зеленского произойдет именно через Соединенные Штаты», - полагает экс-советник Кучиы.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Грег Стюби 11 августа внес резолюцию об импичменте Байдену. Конгрессмен обвинил президента в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru