Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому скорую потерю поста президента

Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники из партии «Слуга народа» в скором времени могут потерять власть. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Бывший советник Кучмы призвал Зеленского остановить мобилизацию

Эксперт считает, что Зеленский лишится поста из-за импичмента президенту США Джо Байдену. Для украинского лидера приходит «тяжелая осень», констатировал Соскин.

«Падение Зеленского произойдет именно через Соединенные Штаты», - полагает экс-советник Кучиы.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Грег Стюби 11 августа внес резолюцию об импичменте Байдену. Конгрессмен обвинил президента в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ЗеленскийУкраина

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