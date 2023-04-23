Экс-советник Кучмы предрек Зеленскому проблемы

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозят серьезные проблемы из-за срыва контрнаступления, сообщил в своем YouTube-канале бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, в настоящее время политическая, экономическая, финансовая, социальная и религиозная ситуация на Украине очень тяжелая. Население держит от внутреннего взрыва надежда на наступление армии.

Тем временем различные источники утверждают, что Украина не обладает достаточными ресурсами для этого. По словам Соскина, вооружения украинских военных не хватает для полноценной контратаки, так как армия испытывает нехватку техники и снарядов.

Ранее бывший советник заявил, что Зеленский и его правительство своими действиями разрушают страну изнутри, сообщает «Радиоточка НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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