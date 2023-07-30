Экс-советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине

Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять легитимность. Причиной он назвал отказ главы государства отменить военное положение.

«А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», - сказал Соскин.

Согласно законодательству, выборы в Верховную раду должны пройти осенью 2023 года, президентские - в марте 2024-го. Во время военного положения голосование проводиться не может.

Верховная рада продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».

