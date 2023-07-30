Экс-советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине

Украина рискует оказаться в состоянии гражданской войны, если власти отменят выборы. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять легитимность. Причиной он назвал отказ главы государства отменить военное положение.

«А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», - сказал Соскин.

Согласно законодательству, выборы в Верховную раду должны пройти осенью 2023 года, президентские - в марте 2024-го. Во время военного положения голосование проводиться не может.

Верховная рада продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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