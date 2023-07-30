Экс-советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине
Украина рискует оказаться в состоянии гражданской войны, если власти отменят выборы. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять легитимность. Причиной он назвал отказ главы государства отменить военное положение.
«А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», - сказал Соскин.
Согласно законодательству, выборы в Верховную раду должны пройти осенью 2023 года, президентские - в марте 2024-го. Во время военного положения голосование проводиться не может.
Верховная рада продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине
- СМИ: погибший муж певицы Натали страдал постковидной депрессией
- В Приволжье из-за непогоды погибли 10 человек
- В Брянской области пострадали три человека после обстрела ВСУ
- В Таганроге до 22 человек выросло число пострадавших после ракетного удара
- Умер муж певицы Натали, продюсер Александр Рубин
- По белгородским селам ВСУ нанесли 75 ударов
- Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион
- Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота
- Российские военные на 300 метров продвинулись на Купянском направлении в ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru