Президент Владимир Зеленский следует указаниям НАТО и уничтожает украинскую армию. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, Зеленский вынуждает плохо подготовленных солдат идти в обреченное на провал наступление.

«Единственное, что должен сделать Зеленский - это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена», - считает Соскин.

Эксперт убежден, что Запад готов пожертвовать Украиной ради собственных целей. Он возмутился, что НАТО продолжает требовать от Киева наступать и не учитывает серьезные потери ВСУ.

По информации издания Kyiv Post, боевой дух украинских солдат упал из-за неудачного контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».

