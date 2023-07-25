Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской армии
Президент Владимир Зеленский следует указаниям НАТО и уничтожает украинскую армию. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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По его словам, Зеленский вынуждает плохо подготовленных солдат идти в обреченное на провал наступление.
«Единственное, что должен сделать Зеленский - это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена», - считает Соскин.
Эксперт убежден, что Запад готов пожертвовать Украиной ради собственных целей. Он возмутился, что НАТО продолжает требовать от Киева наступать и не учитывает серьезные потери ВСУ.
По информации издания Kyiv Post, боевой дух украинских солдат упал из-за неудачного контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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