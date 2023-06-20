Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский утаивает данные о судьбах главы военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного. Как отметил Соскин в своём видео-блоге, ни того ни другого не показывают общественности, но заявляют, что они живы и здоровы.

Однако, по словам, экс-советника, отказ Киева показать Буданова и Залужного живыми на публике вызывает много вопросов. Этот факт всё больше укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, полагает Соскин. Как отмечает RT, он призвал украинские власти предъявить обоих военачальников общественности, если они живы.