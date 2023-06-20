Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в сокрытии данных о судьбе глав ВСУ и ГУР

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский утаивает данные о судьбах главы военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного. Как отметил Соскин в своём видео-блоге, ни того ни другого не показывают общественности, но заявляют, что они живы и здоровы.

Однако, по словам, экс-советника, отказ Киева показать Буданова и Залужного живыми на публике вызывает много вопросов. Этот факт всё больше укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, полагает Соскин. Как отмечает RT, он призвал украинские власти предъявить обоих военачальников общественности, если они живы.

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Ранее президент Украины утверждал, что Буданов принимал участие в заседании военного кабинета 16 июня. Слухи о тяжёлых ранениях глав ГУР и ВСУ появились в мае.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в частности, появилась неофициальная информация, что Буданов был ранен 29 мая в результате российского удара. Согласно этим сведениям, он переправлен на лечение в военный госпиталь Берлина.

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ФОТО: соцсети
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