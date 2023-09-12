Экс-советник Кучмы: На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на фронте участились случаи дезертирства среди бойцов ВСУ. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, это происходит, так как их «насильно отправили умирать». Он добавил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли огромные потери, резервов не хватает.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал ход украинского контрнаступления. Он отметил, что результатов у ВСУ нет, зато есть большие потери – 71 тысяча человек. По его словам, иногда складывается впечатление, что «это не их люди, когда они их кидают в бой».

15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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