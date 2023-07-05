Экс-разведчик США Риттер предрек смену власти на Украине

Нынешний политический режим на Украине прекратит свое существование. Такое мнение в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Он полагает, что конфликт завершится на российских условиях. Для президента Владимира Зеленского и его режима это не предвещает ничего хорошего, отметил эксперт.

«Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств», - подчеркнул Риттер.

Он уверен, что после окончания боевых действий Россия проведет демилитаризацию и денацификацию Украины. Правительство Зеленского перестанет существовать, подытожил экс-разведчик.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев уезжать из страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВСУВладимир ЗеленскийУкраина

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