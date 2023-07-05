Экс-разведчик США Риттер предрек смену власти на Украине

Он полагает, что конфликт завершится на российских условиях. Для президента Владимира Зеленского и его режима это не предвещает ничего хорошего, отметил эксперт.

«Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств», - подчеркнул Риттер.

Он уверен, что после окончания боевых действий Россия проведет демилитаризацию и денацификацию Украины. Правительство Зеленского перестанет существовать, подытожил экс-разведчик.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев уезжать из страны, передает «Радиоточка НСН».

