Экс-разведчик Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ

Как отметил Риттер, Залужный указал партнерам и коллегам по НАТО, что невозможно говорить о ведении конфликта в стиле Североатлантического альянса при отсутствии его ресурсов.

«А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация», — указал эксперт.

Риттер подчеркнул, что у Украины нет военно-воздушных сил, которые позволили бы защитить небо от российских самолетов. Также эксперт отметил, что от прошедших непродолжительные подготовку и обучение солдат ВСУ не следует ожидать «тех же навыков, что у военных НАТО».

Ранее Риттер заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе неудачного контрнаступления, которое стало для Украины невыполнимой миссией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

