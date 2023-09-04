Экс-разведчик Риттер: Залужный случайно проговорился о провале ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления украинской армии, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Как отметил Риттер, Залужный указал партнерам и коллегам по НАТО, что невозможно говорить о ведении конфликта в стиле Североатлантического альянса при отсутствии его ресурсов.
«А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация», — указал эксперт.
Риттер подчеркнул, что у Украины нет военно-воздушных сил, которые позволили бы защитить небо от российских самолетов. Также эксперт отметил, что от прошедших непродолжительные подготовку и обучение солдат ВСУ не следует ожидать «тех же навыков, что у военных НАТО».
Ранее Риттер заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе неудачного контрнаступления, которое стало для Украины невыполнимой миссией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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