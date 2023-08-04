Экс-разведчик Риттер: Россия обладает всеми ресурсами, чтобы освободить Харьков

Российские войска при необходимости могут без особых усилий освободить Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, ВСУ при этом находятся на грани краха. Риттер отметил, что у России на данный момент нет цели по взятию украинских городов, проводится политика по освобождению территорий в рамках СВО.

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Украинские военные перебрасывают иностранные средства обнаружения целей и комплексы разведки в Харьков. Об этом ранее заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам Марочко, в зоне проведения специальной военной операции уже выявлялся один из используемых Киевом комплексов — наземная система радиоразведки из США TSQ-114 Trailblazer. Накануне военкор Александр Сладков в эфире «Говорит Москва» сообщил, что российская армия успешно продвигается на Харьковском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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