Экс-премьер Украины: Зеленский отправляет войска в Артемовск, боясь деморализации армии
Президент Украины Владимир Зеленский отправляет Вооруженные силы Украины (ВСУ) в «мясорубку» в Артемовск (Бахмут) из-за деморализации армии. Такое мнение выразил бывший премьер Украины Николай Азаров в своих соцсетях.
Он отметил, что на сегодняшний день моральное состояние украинских военных держится только на «победном военном кейсе». По словам Азарова, украинцы готовы терпеть все невзгоды ради обещаний власти о «великой победе уже в 2023 году».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал продолжительный штурм Артемовска российскими силами бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы. При этом Зеленский заявлял, что оборона Артемовска будет усилена.
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