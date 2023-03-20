Экс-премьер Украины: Зеленский отправляет войска в Артемовск, боясь деморализации армии

Он отметил, что на сегодняшний день моральное состояние украинских военных держится только на «победном военном кейсе». По словам Азарова, украинцы готовы терпеть все невзгоды ради обещаний власти о «великой победе уже в 2023 году».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал продолжительный штурм Артемовска российскими силами бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы. При этом Зеленский заявлял, что оборона Артемовска будет усилена.

