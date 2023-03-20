Экс-премьер Украины: Зеленский отправляет войска в Артемовск, боясь деморализации армии

Президент Украины Владимир Зеленский отправляет Вооруженные силы Украины (ВСУ) в «мясорубку» в Артемовск (Бахмут) из-за деморализации армии. Такое мнение выразил бывший премьер Украины Николай Азаров в своих соцсетях.

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Он отметил, что на сегодняшний день моральное состояние украинских военных держится только на «победном военном кейсе». По словам Азарова, украинцы готовы терпеть все невзгоды ради обещаний власти о «великой победе уже в 2023 году».

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал продолжительный штурм Артемовска российскими силами бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы. При этом Зеленский заявлял, что оборона Артемовска будет усилена.

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ФОТО: РИА Новости
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