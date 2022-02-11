Экс-премьер Украины заявил о превращении экономики страны в колониальную
Украинская экономика стала похожей на ту, что была в колониях, которые входили в состав Британской империи. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах в интервью каналу Ukrlife.TV.
«Когда мы анализируем структуру экономик колоний бывшей Британской империи, из которых вывозили сырье, дешевую рабочую силу, то наша структура уже где-то подобна структуре экспорта колонии», - сказал Кинах.
По его словам, подобная ситуация в современном мире является синонимом бедности, которая ведет к демографическому кризису.
Ранее глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что все действия западных стран указывают на то, что Украина не является для них равноправным партнером, ей отказывают не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах.
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