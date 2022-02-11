Экс-премьер Украины заявил о превращении экономики страны в колониальную

«Когда мы анализируем структуру экономик колоний бывшей Британской империи, из которых вывозили сырье, дешевую рабочую силу, то наша структура уже где-то подобна структуре экспорта колонии», - сказал Кинах.

По его словам, подобная ситуация в современном мире является синонимом бедности, которая ведет к демографическому кризису.

Ранее глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что все действия западных стран указывают на то, что Украина не является для них равноправным партнером, ей отказывают не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах.

