Экс-премьер Украины заявил о превращении экономики страны в колониальную

Украинская экономика стала похожей на ту, что была в колониях, которые входили в состав Британской империи. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах в интервью каналу Ukrlife.TV.

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«Когда мы анализируем структуру экономик колоний бывшей Британской империи, из которых вывозили сырье, дешевую рабочую силу, то наша структура уже где-то подобна структуре экспорта колонии», - сказал Кинах.

По его словам, подобная ситуация в современном мире является синонимом бедности, которая ведет к демографическому кризису.

Ранее глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что все действия западных стран указывают на то, что Украина не является для них равноправным партнером, ей отказывают не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах.

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Фото: facebook.com
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