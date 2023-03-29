Экс-премьер Азаров заявил о намерении Польши забрать часть украинских земель

Польша хотела максимально ослабить Украину, чтобы забрать часть западных территорий страны, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. По его словам, цели Польши в этом конфликте были ясны с самого начала. Именно такой стратегией он объяснил поставки Польшей оружия Киеву.

«В скором времени поляки, скорее всего, смогут завершить свой коварный план: ввести войска в истощённую Украину и присвоить себе её западные территории», - написал Азаров в социальной сети.

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Ранее бывший советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что на Германию оказывают давление Польша и другие страны Евросоюза. По его словам, от ФРГ требуют, чтобы Берлин «не расслаблялся» и поставлял больше вооружений Киеву.

Накануне сообщалось, что Германия в ближайшие годы планирует увеличить расходы на военную помощь Украине с нынешних трех до более чем 15 миллиардов евро. С идеей выступил заместитель статс-секретаря при Минфине ФРГ Флориан Тонкар и предложил ее бюджетному комитету бундестага.

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ФОТО: РИА Новости
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