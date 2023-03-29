Экс-премьер Азаров заявил о намерении Польши забрать часть украинских земель
Польша хотела максимально ослабить Украину, чтобы забрать часть западных территорий страны, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. По его словам, цели Польши в этом конфликте были ясны с самого начала. Именно такой стратегией он объяснил поставки Польшей оружия Киеву.
«В скором времени поляки, скорее всего, смогут завершить свой коварный план: ввести войска в истощённую Украину и присвоить себе её западные территории», - написал Азаров в социальной сети.
Ранее бывший советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что на Германию оказывают давление Польша и другие страны Евросоюза. По его словам, от ФРГ требуют, чтобы Берлин «не расслаблялся» и поставлял больше вооружений Киеву.
Накануне сообщалось, что Германия в ближайшие годы планирует увеличить расходы на военную помощь Украине с нынешних трех до более чем 15 миллиардов евро. С идеей выступил заместитель статс-секретаря при Минфине ФРГ Флориан Тонкар и предложил ее бюджетному комитету бундестага.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- Подросток избил друга из-за вейпа в одной из тюменских школ
- СМИ: США не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть
- В СПЧ заявили об окончании лечения Сванидзе
- Суд оштрафовал жителя Перми за оскорбительное высказывание о Путине в соцсети
- Захарова назвала позицию МОК по россиянам проявлением национализма
- Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков
- Китай прокомментировал возможную встречу Зеленского и Си
- Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
- Роскачество нашло кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»
- СМИ: Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru