Экс-морпех Берлетик: Украина лишится территорий перед переговорами с Россией
Украина лишится части территорий перед стартом переговорного процесса с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
По его словам, Украина становится слабее с каждым днем, до начала переговоров еще какие-то области могут перейти России.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом».
Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что если ситуация в районе боевых действиях на Украине останется такой же, как сейчас, то к концу года Запад заставит Киев сесть за стол переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru