Экс-мэра Одессы объявили в розыск на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Одессы Алексея Костусева. Соответствующая информация размещена на портале ведомства.
Бывший мэр подозревается в присвоении, растрате имущества либо завладении им в особо крупных размерах или организованной группой путем злоупотребления служебным положением.
По данным украинских СМИ, преследование Костусева связано с неправомерной приватизацией коммунального аэропорта «Одесса». Также в деле фигурируют предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего генерального прокурора Украины Олега Махницкого. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США ввели санкции против двух компаний за помощь России
- Кабмин направит 24,5 млрд рублей на оказание помощи по ОМС
- Белоруссия вновь повысила цены на сливочное масло для экспорта в РФ
- Экс-мэра Одессы объявили в розыск на Украине
- МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России
- Американские военные не будут спасать израильских пленных
- Росавиация открыла «горячую линию» для россиян, желающих покинуть Израиль
- МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина
- Предполагаемый член ОПГ сбросил девушку с четвертого этажа в Кемерове
- Генсек НАТО заявил о проведении учений ядерных сил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru