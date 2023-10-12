Экс-мэра Одессы объявили в розыск на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Одессы Алексея Костусева. Соответствующая информация размещена на портале ведомства.

МВД объявило в розыск главу воюющего на Украине «Грузинского национального легиона»

Бывший мэр подозревается в присвоении, растрате имущества либо завладении им в особо крупных размерах или организованной группой путем злоупотребления служебным положением.

По данным украинских СМИ, преследование Костусева связано с неправомерной приватизацией коммунального аэропорта «Одесса». Также в деле фигурируют предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего генерального прокурора Украины Олега Махницкого. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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